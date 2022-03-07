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Manyas’ta kablo hırsızları yakalandı

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Manyas’ın kırsal Hacıosman Mahallesinde telefon kablolarını çalan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manyas’ta kablo hırsızları yakalandı
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Manyas’ın kırsal Hacıosman Mahallesinde telefon kablolarını çalan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manyas Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Bandırma Jandarma Suç Araştırma Timi yaptıkları ortak araştırma da gecenin geç saatlerinde Türk Telekom’a ait telefon kabloların kesildiğini tespit ettiler. Olay yerinin ilerisinde bulunan hayvan ahırlarında bulunan kameralardan iz süren ekipler Manyas ve Gönen PTS görüntüleri doğrultusunda şüphelilerin Gönen ilçesinde hurdacılık yapan İ.K, S.B, Y.G, Ü.A ve Z.A olduklarını belirledi. Şüphelilerin hurdacı dükkânı ve evlerinde yapılan aramalarda yakılmış halde yakılmış Türk Telekom kablosu bulunduğu açıklanırken, Manyas Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerin serbest bırakıldıkları belirtildi.

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