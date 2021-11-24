Manyas’ta öğretmenler günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Manyas ilçesinde de 24-Kasım Öğretmenler günü törenle kutlandı.

İlk tören Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Belediye Kültür salonunda ki etkinliğe geçildi. Milli Eğitim Müdürü Demir yaptığı konuşmada, "Dünya’yı gül bahçesine döndürmek için çıkarız yola, savaşsız, barış içinde bir dünya, saygı dolu, sevgi dolu insanlar yetiştirmek için yaparız mesleğimizi. Bir değersiz rakam değildir, çünkü biz bire değer veririz, o bir doksan dokuz kadar değerlidir bizim için, o bir olsun, biz sıfır olsak ta olur deriz." Konuşma sonrası emekli olan Kızıksa Ortaokul Müdürü Mehmet Durmaz’a hizmet şeref belgesi verildi. Daha sonra aday öğretmenler Mine Özdemir ile Hatice Erdoğan, Salur MTAL öğretmeni Didem Öztürk tarafından yemin ettirildiler. Yemin töreni sonrası "Öğretmenin toplumda ki yeri " konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilirken, öğretmenler arasında yapılan anı yarışmasına katılan öğretmenler ile öğretmenler arasında yapılan masa tenisi turnuvasına katılan öğretmenlere ödülleri verildi. Program Salur Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müzik öğretmeni Gözde Bozer yönetiminde öğrencilerin enstrümanları eşliğinde öğretmenlerin söylediği solo ve koro türküleri ile son bulurken, Belediye Başkanı Tancan Barçın’ın katkılarıyla belediye tarafından tüm öğretmenlere günün anısına hediye verildi.