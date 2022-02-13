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"Maskeni tak ibadetini huzurla yap"

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Burhaniye ilçesinde, camilerde sık sık maske ve mesafe uyarısı yapılırken, Şarköy Cami İmamı Yakup Ercan da, cami kapısına ”Maskeni Tak İbadetini Huzurla Yap” diye yazdı. Cemaatin kurallara uyduğunu anlatan Ercan, yazının faydalı olduğunu söyledi.

"Maskeni tak ibadetini huzurla yap"
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Burhaniye ilçesinde, camilerde sık sık maske ve mesafe uyarısı yapılırken, Şarköy Cami İmamı Yakup Ercan da, cami kapısına ”Maskeni Tak İbadetini Huzurla Yap” diye yazdı. Cemaatin kurallara uyduğunu anlatan Ercan, yazının faydalı olduğunu söyledi.

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Burhaniye’de cami girişlerine dezenfektanlar ve maskeler konurken, sık sık uyarılar yapılıyor. İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki kırsal Şarköy Mahallesi Cami İmamı Yakup Ercan’da caminin kapısına” Maskeni Tak İbadetini Huzurla Yap” diye yazdı. Cemaatin uyarıları dikkate aldığını kaydeden Ercan, yazının faydalı olduğunu anlattı ve cemaate teşekkür etti.

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