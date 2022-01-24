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Meteorolojiden Marmara’ nın güneyine kuvvetli rüzgar ve tipi uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda bu akşam Marmara’ nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve tipiyle karşı vatandaşlar ve ilgililer uyarıldı.

Meteorolojiden Marmara’ nın güneyine kuvvetli rüzgar ve tipi uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda bu akşam Marmara’ nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve tipiyle karşı vatandaşlar ve ilgililer uyarıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada Yapılan son değerlendirmelere göre; Balıkesir’in kuzey ilçelerinde ( Marmara Adası, Erdek, Bandırma, Gönen, Manyas, Susurluk) bu akşam saatlerinden sonra görülecek olan kar

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yağışlarının; yer yer kuvvetli kuzeyli rüzgar (30-50 km/sa) ile birlikte, orta kuvvette (5 ila 15cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli rüzgar ve tipinin bu akşam saat : 21:00 ile sabah :06:00 saatleri arasında etili olmasının beklendiği açıklandı.

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