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MHP Balıkesir kırsal mahalle ziyaretlerine Gökköy’le devam etti

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Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı kırsal mahalle ziyaretlerine Altıeylül ilçesine bağlı Gökköy kırsal mahallesiyle devam etti.

MHP Balıkesir kırsal mahalle ziyaretlerine Gökköy’le devam etti
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Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı kırsal mahalle ziyaretlerine Altıeylül ilçesine bağlı Gökköy kırsal mahallesiyle devam etti.

MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel beraberinde Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte Gökköy’de kıldıkları Cuma Namazı’nın ardından mahalle sakinleri ve esnafları ziyaret etti.

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MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel Cuma namazı sonrasında Gökköy Muhtarı Erkan Kaygusuz ve beraberindekilerle birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. MHP olarak esnafa hayırlı işler dileyen vatandaşlarla da sohbet eden MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel gördüğü ilgiden dolayı memnuniyetini Gökköylülerle paylaştı.

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