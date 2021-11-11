MHP Bandırma ’da Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı "Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Konulu" bilgilendirme programın üçüncüsünü Bandırma İlçe Başkanlığında Gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Nuri Özcan, Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt , Bandırma Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Özkurtbay , Bandırma Kamu Sen. Şube Başkanı Mehmet Çalışkan , Türk Ulaşım Sen. Bandırma Temsilcisi Arda Aydın, Belediye Meclis Üyesi Erol Çakır’ ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerilerinin katıldığı Programda 27. Dönem MHP Milletvekili Adayı İktisatçı Gazeteci Süleyman Pehlivan konuşmacı olarak yer aldı. Pehlivan programda yaptığı konuşmada Partililere "Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" hakkında bilgi vererek, sistemin vatandaşlara anlatılmasını istedi.