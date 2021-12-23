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MHP ’ den kırsal mahallelere ziyaret

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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde MHP İlçe Başkanlığı Yeniyenice Mahallesini ziyaret etti.

MHP ’ den kırsal mahallelere ziyaret

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde MHP İlçe Başkanlığı Yeniyenice Mahallesini ziyaret etti.

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MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından parti çalışma programı kapsamında Yeniyenice Mahallesi ziyaret edildi. İlçe Teşkilatının Yeniyenice Mahallesine düzenlediği ziyarete; Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Özhan Batur , Sekreter Ertuğrul Türkmen , Belediye Meclis Üyesi Harun Algül ve Erol Çakır , Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Selim Boyraz , Tuncay Ünlüler MHP ’liler Mahalle Sakinleri ile bir araya gelerek İstişarelerde bulundular. Ziyaretten ve gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirten İlçe Başkanı Bozkurt, "Misafirperverliğinden dolayı Yenice Mahallesi Muhtarı Sayın İbrahim Okyay , Mahalle Sorumlumuz Galip Koçyiğit ve Faruk Bayhan ’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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