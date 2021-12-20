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MHP’ye ’Tasarım Beceri Atölye’sine katkı plaketi

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Balıkesir Valiliği tarafından oluşturulan ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde oluşturulan Tasarım Beceri Atölyelerine katkılarından dolayı Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisine plaket takdim edildi.

MHP’ye ’Tasarım Beceri Atölye’sine katkı plaketi
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Balıkesir Valiliği tarafından oluşturulan ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde oluşturulan Tasarım Beceri Atölyelerine katkılarından dolayı Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisine plaket takdim edildi.

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Balıkesir Valiliği tarafından oluşturulan ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde oluşturulan Tasarım Beceri Atölyelerinin açılış ve protokol imza töreni Vali Hasan Şıldak’ın iştirakiyle gerçekleştirildi. Törende MHP’ye katkılarından dolayı plaket taktim edildi. Vali Yardımcısı Turgay Hakan Bilgin, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel’e plaket takdim etti.

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