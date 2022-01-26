Muhtardan ihtiyaç sahibi ailelere ekmek desteği

Balıkesir’in Erdek İlçesi kırsal İlhanlar Mahallesi Muhtarı Serdar Alakuş, mahallesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler için ’2 ekmek de benden olsun’ kampanyası başlattı.

Proje kapsamında mahallede faaliyet gösteren anlaşmalı fırın işletmecisi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün 2 adet büyük boy ekmeği 3 gün süreyle bedava verecek.

İki çocuklu dört kişilik bir ailenin bir günde 2 büyük boy ekmek yediği varsayılan 3 gün devam edecek kampanya kapsamında bir aile 2 adet büyük boy ekmek alabilecek.

İhtiyaç sahiplerini yakından ilgilendiren kampanyaya ilgili bir açıklama yapan İlhanlar Mahallesi Muhtarı Serdar Alakuş, mahallesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere, çok çetin geçen şu kış günlerinde bir nebze olsun yardımda bulunabilmek adına mahallede faaliyet gösteren fırına gittiklerinde kendilerine 3 gün süreyle günde 2 adet büyük boy ekmek verileceğini söyledi.

Tüm masrafın kendi şahsi hesabından karşılanacağının altını çizen Alakuş, gönüllere dokunabilmek için böylesi bir kampanya başlattığını sözlerine ekledi.