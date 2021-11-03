Muhtarlar Balıkesir’in sorunlarını Ankara’ya taşıdı

Balıkesirli muhtarlar, şehrin sorunlarını çözmek için Ankara’da bir takım ziyaretlerde bulunarak görüşmeler gerçekleştirdi.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bulunan Toygar Mahallesi Muhtarı Osman Köse, Şamlı Mahallesi Muhtarı Zafer Çakan, Paşaalanı Mahallesi Muhtarı Mustafa Ak ve 2. Sakarya Mahallesi Muhtarı Ahmet Eroğlu, mahallelerinde bulunan sorunları çözmek amacıyla Ankara’ya bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Yaptıkları bu ziyarette muhtarlar, Ak Parti Balıkesir Milletvekillerinden Belgin Uygur ile Mustafa Canbey’e Türkiye Muhtarlar Daire Başkanı Ahmet Dalkıran’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Ankara Balıkesirliler Derneği’ne giderek Balıkesir’in sorunlarını ilettiler. Gerçekleştirdikleri bu ziyaretler sonrasında çok güzel sonuçlar aldıklarını aktaran Toygar Mahallesi Muhtarı Osman Köse: “Ankara ziyaretimizi muhtarlarımızın tüzel kişiye sahip olması ve haklarının daha sağlıklı bir şekilde kanunlaştırılması için gerçekleştirdik, ziyaretlerimizi bu anlamda yaptık. Ziyaretlerimiz esnasında Balıkesirli milletvekillerimize de giderek mahallelerimizin genel durumlarını ve taleplerimizi anlatarak istişarelerde bulunduk. Burada yerel yönetimleri de ziyaret ettik ve çok güzel sonuçlarla Balıkesir’e dönüyoruz. Allah nasip ederse 2022 yılında muhtarlar ile ilgili sürprizler devletimiz tarafından açıklanacak, bizler de bu anı bekliyoruz” dedi.