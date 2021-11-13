Müsilaj toplantısından Çevre Bakanlığının eylem planına şartsız uyulması sonucu çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kent Konseyi öncülüğünde Güney Marmara Kent Konseyleri "İklim Krizi ve Müsilaj Sorunu" konulu bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müsilajla mücadele için hazırlanan eylem planına şartsız uyulması sonucu çıktı.

Bandırma Belediyesi binasında gerçekleşen toplantıya 13 Kent Konseyi Başkanları ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Mustafa Sarı katıldı. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müsilajla mücadele için hazırlanan eylem planına şartsız uyulması sonucu çıktı. Toplantıda konuşan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Mustafa Sarı, Çevre Bakanlığının hazırladığı eylem planına kayıtsız şartsız uyulması gerektiğini belirterek "6 Haziran’da Çevre Bakanlığımızın hazırladığı 22 maddelik çevre planı var. Bu koruma eylem planı sadece Çevre Bakanlığının değil, Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilin Belediye Başkanları ve valilerinin imzaladığı eylem planıdır. Bunun hazırlanmasında bu bölgedeki kamuda, sivil toplumda ve Üniversitede kim varsa geniş katılımla hazırlandı ve ortaya çıkmış oldu. Biz amasız, fakatsız, lakinsiz bu eylem planının uygulanmasını istiyoruz. Yani eğer Marmara Denizi’nde yeniden müsilajla yeniden karşılaşmamak istemiyorsak ne güzel bir eylem planı hazırlandı. Bu eylem planının altını doldurarak bu eylem planının uygulanmasını istiyoruz. Müsilaj bir sonuç neden değil. Nedenleri ortadan kaldırmadan sonuçların değişmesini bekleyemeyiz. Neden büyük oranda kirlilik yükü, neden büyük oranda iklim değişikliği, nede Marmara Denizi’nin durağan yapısı. İklim değişikliğine müdahale edemiyoruz uyum sağlamaya çalışıyoruz. Marmara Denizi’nin orijinal yapısını değiştiremiyoruz. O zaman elimizde müdahale edebileceğimiz tek parametre kalıyor, Marmara Denizine deşarj edilen atık yükünü azaltmamız gerekiyor. Evsel atıklar, endüstriyel atıklar, tarımsal atıklar, gemicilik atıkları ve bütün diğer atıkları azalttığınız zaman Müsilaj nedenlerini ortadan kaldırmış olacağız. Uzun vadede tekrar müsilajla karşılaşma riskimiz ortadan kalkmış olacak. Bunu yapmadığımız sürece bu risk devam ediyor. Bütün Marmara Denizi’nin çevresindeki Arıtma tesislerinin çalışması gerekiyor." dedi.

Toplantı sonrasında sonuç bildirgesini Bursa’nın Nilüfer İlçesi Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş okudu. Binbaş, "Güney Marmara Kent Konseyleri 13 Kasım 2021 tarihinde Bandırma Belediyesi Bandırma Kent Konseyi ev sahipliğinde bir araya geldi. Bu toplantı Türkiye Kent Konseyleri Platformunun (TKKP) Edirne’de yapılan İklim Krizi ana temalı toplantıda alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. TKKP İklim Krizi Çalışma grubunun ilk toplantısıdır. Toplantıda Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı sunumuyla müsilaj sorunu ile ilgili gelinen son duruma dair bilgiler edinildi. Katılımcı Kent Konseyleri iklim krizi, müsilaj sorunu ve su kirliliği konularıyla ilgili görüş ve önerilerini tartışmış ve çözüm önerileri geliştirmiştir. Yapılan toplantıya dair Sonuç Bildirgesi aşağıda imzacı olan Kent Konseyleri tarafından hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. Bu gün sorun olarak konuştuğumuz müsilaj sorunu, 21 Kasım 2020 tarihinde Bandırma Kapıdağ bölgesinde su yüzeyine çıkmıştır. Uzun yıllar müsilaj sorunu denizin içinde bir sorun olarak zaten mevcut durumdayken, iklim krizinin aşılmaz limitlere gelmesi, evsel ve endüstriyel atıkların Marmara Denizi’ne arıtılmadan bırakılması ve sonucunda deniz suyunun 2,5 derece daha fazla ısınması müsilajı bizle büyük bir sorun olarak tanıştırmış oldu" diye konuştu.