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Mutlu Aydemir’e TBMM ‘de yeni görev

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Av. Pakize Mutlu Aydemir’in Meclisteki görevlerine bir yenisi daha eklendi. Milletvekili Aydemir Mecliste yapılan oylama sonucunda Anayasa Komisyonu üyesi oldu.

Mutlu Aydemir’e TBMM ‘de yeni görev
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Av. Pakize Mutlu Aydemir’in Meclisteki görevlerine bir yenisi daha eklendi. Milletvekili Aydemir Mecliste yapılan oylama sonucunda Anayasa Komisyonu üyesi oldu.

AK Parti milletvekili Mutlu Aydemir ayrıca İnsan Hakları Komisyonu ve Genel Merkez İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevleri de bulunuyor.

Aydemir: “Büyük sorumluluğumuzun bilinciyle çalışacağım”

Anayasa Komisyon üyeliğine seçilen Milletvekili Aydemir, “İnsan Hakları Komisyonu Üyeliği ve AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevlerimize yeni bir üyelik daha eklendi. AK Parti TBMM grubumuzun aday göstermesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oylama sonucu Anayasa Komisyonu üyeliğine seçilmiş bulunmaktayım. Tüm gayretimizle bu büyük sorumluluğumuzun bilincinde olarak Anayasa Komisyonu’nda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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