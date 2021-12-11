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Ocaklar’da dere ıslah çalışmaları başladı

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Erdek’e bağlı Ocaklar Mahallesi vatandaşlarının 2006 yılından beri yakınmalarına yol açan derenin ıslah çalışmalarına DSİ tarafından başlandı.

Ocaklar’da dere ıslah çalışmaları başladı
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Erdek’e bağlı Ocaklar Mahallesi vatandaşlarının 2006 yılından beri yakınmalarına yol açan derenin ıslah çalışmalarına DSİ tarafından başlandı.

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Ocaklar sokak sakinleri, Kapıdağ’dan gelen derenin sık sık taşkınlara yol açması nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini, evlerine ulaşmak için bile büyük zorluklar yaşadıklarını, durumu BİMER ve CİMER başta olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Erdek Belediyesi’ne bildirmelerine karşın sonuç alamadıklarını belirtmişlerdi. Şikayetleri dikkate alan DSİ Ocaklar’da 2,5 Km. mesafede dere ıslah çalışmalarını başlattı. Diğer yandan önümüzdeki günlerde Ocaklar barajında da temizleme çalışmalarına başlanacak.

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