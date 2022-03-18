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Öğrencilerden anlamlı ’Çanakkale’ videosu

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yılı sebebiyle Dursunbey Ülkü Ocakları Asena Birimi “Çanakkale Şehitlerine” özel bir klip hazırladı. Klip sosyal medyada da ilgi gördü.

Öğrencilerden anlamlı ’Çanakkale’ videosu
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yılı sebebiyle Dursunbey Ülkü Ocakları Asena Birimi “Çanakkale Şehitlerine” özel bir klip hazırladı. Klip sosyal medyada da ilgi gördü.

Dursunbey Ülkü Ocakları Asena Birimi tarafından hazırlanan klip ile geçmişten günümüze tüm şehitleri anmak, toplumsal farkındalık oluşturmak ve milli duyguları öne çıkarmak için gençler kamera karşısına geçti. 18 Mart Çanakkale zaferi sebebi ile tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Dursunbey Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Demiraslan, "Ülkü ocakları Asena Birimimiz tarafından 18 Mart’a özel olarak hazırlanan klip ile gençlerimize milli duyguları arttırmak istedik” dedi.

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