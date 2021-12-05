Öğrencilere zeytinyağı sevgisi aşılandı

Kapıdağ Yarımadası’nda zeytin bahçelerinde devam eden hasat telaşı, zeytinlerin toplanıp yağa dönüştürülmek üzere zeytinyağı üretim tesislerine götürülme süreciyle devam ediyor.

Erdek merkez ve bağlı kırsal mahallelerde hasat edilen zeytinlerden zeytinyağı üretimini gerçekleştiren Zeytinyağı Fabrikası İşletmecisi Devrim Korkmaz, sosyal proje kapsamında öğrencilere zeytinyağının üretim aşamasını tanıttı.

Öğrencilere zeytin ve zeytinyağını sevdirmek ve tanıtmak için çalışma başlattıklarını söyleyen Devrim Korkmaz, Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu öğrencilerine zeytinin yağa dönüşüm yolculuğunu uygulamalı olarak anlattı. Öğrencilere sunduğu sabah kahvaltısından sonra uygulamalı olarak zeytinyağı üretimini gösteren korkmaz, zeytinin ve zeytinyağının sofralarımızda ki önemini ve faydalarını paylaştı.

Kahvaltı sonrası her öğrenciye cam şişelere isimlerini yazdırarak zeytinyağı hediye eden Korkmaz “Hedefimiz çocuklarımızı zeytinyağı sevdalısı yapmak. Bugün burada Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu öğrencilerimizi fabrikamızı gezdirdik. Dünyanın en bereketli meyvesi siyah incinin, altın damlaya nasıl dönüştüğünü uygulamalı olarak öğrencilerimize gösterdik. Zeytin ve zeytinyağının sofralarımızda ki önemini anlattık. Sağlık için her çocuğumuzu zeytin ve zeytinyağı tüketmeye davet ediyoruz. Onlarda çok mutlu oldular, inşallah hayatları boyunca zeytin ve zeytinyağından vazgeçmezler. Burada anne ve babalara büyük işler düşüyor. Çocuklarımızın sağlığı için zeytin ve zeytinyağı tüketimini arttıralım. Sağlıklı ve zeki bir genç nesil için bunu yapmamız gerekiyor” diye konuştu.