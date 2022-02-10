Okullar halk oyunlarında yarıştı

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Halk Oyunları İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Hünerlerini sergileyen halkoyunları ekiplerinin güzel ve coşkulu oyunları tüm izleyenlerin beğenisini kazandı.

Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında; okullar arası Halkoyunları Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yarışmalar Kurtdereli Spor Salonunda yapıldı. Müsabakaların ardından dereceye giren okul takımları için kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Arıcıoğlu: “Kültürümüzü geleceğe taşımak istiyoruz"

Açılış konuşması yapan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Halk oyunlarının diğer branşlarımızdan ayıran en önemli özelliği şehrin, bölgenin, yörenin kültürünü sergilemesi, yansıtması. Tarihimiz, geleneğimiz, örfümüz ve geçmişimizle ilgili motifler taşımasıdır. Kültürümüzün ve medeniyetimizin derinliğini yansıtan bu özel etkinliklerle halkoyunlarının okullarımızda, Halk Eğitim Merkezlerinde, Gençlik merkezlerimizde yaygınlaştırılması ve proje haline getirilmesini sağlamak istiyoruz. Amacımız böylelikle bu etkinlik ve çalışmalarımızla bu kültürümüzü gelecek nesillere taşımak, tanıtmak ve hatırlatmak. Çocuklarımızın, gençlerimizin gösterilerini izlerken aynı zaman da tarihimizi, geçmişimizi, sevinci, kahramanlığı, hüznü hissediyoruz. Bu vesileyle katılım sağlayan okullarımızı, antrenörlerini ve tüm ekiplerimizi kutluyorum. Bundan sonra da Türkiye’de guruplarda ve şampiyonalarda Balıkesir’i temsil edecek okullarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Dereceye girenlere madalyaları verildi

Yarışmada dereceye giren ekiplere il protokolü tarafından madalya ve kupa verildi.

Yapılan puanlamalar sonunda kendi kategorilerinde derece alan Ali Hikmet Paşa İlkokulu, Yarış Ortaokulu, Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi takımlarını tebrik ediyoruz.