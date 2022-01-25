banner4556

Onbeş dakikalık kar yağışı Bandırma’yı beyaza bürüdü

banner4336

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkisini arttıran kar yağışı kısa sürede yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Onbeş dakikalık kar yağışı Bandırma’yı beyaza bürüdü
banner4582

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkisini arttıran kar yağışı kısa sürede yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

banner4575

Bandırma ve çevresinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken sabah saatlerinde kar yağışı yerini saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtınaya bıraktı. Fırtınalı bir geçiren Bandırma’ ya kar yeniden geldi. Öğleden sonra aniden etkisini arttıran ve lapa lapa yağan kar, özellikle İlçenin yüksek kesimlerini bir anda beyaza bürüdü. Meteoroloji yetkililerince kar yağışının aralıkla ve hafif şekilde yarın öğlene kadar devam edeceği belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yeni rekorlar Osmangazi’de kırılacak
Yeni rekorlar Osmangazi’de kırılacak
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349