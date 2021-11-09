Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Onyedi Eylül Üniversitesi Ev Sahipliğinde “VIII. Tarih Yazımı Çalıştayı” Düzenlendi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde, Tarih, Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TAKSAM) koordinasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve tarihyazimi.org’un katkılarıyla

VIII. Tarih Yazımı Çalıştayı düzenlendi. Cuma günü açılış programıyla başlayan çalıştayda, açılış konuşmaları VIII. Tarih Yazımı Çalıştayı Düzenleme Kurulu Başkanı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşek ve Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekai Mete tarafından gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen açılış oturumunda Tarih Vakfı Kurucu Üyesi ve Eski Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli, programa çevrimiçi olarak katılarak tarih yazımı üzerine bilgiler paylaştı. İki gün süren çalıştay, açılış oturumunun ardından gerçekleşen altı oturum, sonrasında kapanış ve değerlendirme toplantısıyla sona erdi.