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Orman Müdürlüğü yoğun kar altında nakliyatlara devam ediyor

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Balıkesir’in Ulus dağının eteklerinde yoğun kar yağışına rağmen İş makineleri ile açılan orman yollarından depolara nakliyatlar devam ediyor.

Orman Müdürlüğü yoğun kar altında nakliyatlara devam ediyor
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Balıkesir’in Ulus dağının eteklerinde yoğun kar yağışına rağmen İş makineleri ile açılan orman yollarından depolara nakliyatlar devam ediyor.

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Balıkesir’in en yüksek dağı olan Ulus dağında orman ürünlerinin kar nedeni ile nakliyesi kış aylarında zorlaşıyor. Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Akkaya Orman İşletme Şefliğinde yoğun kış koşulları olmasına rağmen orman emvali üretimi hız kesmeden devam ediyor. Orman ürünlerini hızlı bir şekilde depolarına naklettirip piyasanın orman emvali talebini karşılamak ve ayrıca orman köylüsünü de destekleyip Ülke ekonomimize katkı sağlanıyor.

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