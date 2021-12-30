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Ormanlarda uygulamalı eğitim

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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde uygulamalı "koruya tahvil" eğitimi verildi.

Ormanlarda uygulamalı eğitim
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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde uygulamalı "koruya tahvil" eğitimi verildi.

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Şehir merkezi, İvrindi ve Gönen Orman İşletme Müdürlüklerindeki eğitimler sahada uygulamalı olarak yapıldı. Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Metin nezaretindeki eğitimlere Silvikültür Şube Müdürü Sezgin İşbakan, şube mühendisleri, işletme müdürleri, müdür yardımcıları, işletme şefleri, danışman mühendisler, orman muhafaza memurları ve işçiler katıldı. Koruya tahvil işletme sınıfında bulunan sahalarda yapılacak olan silvikültürel müdahale tekniği, arazide tatbikî olarak anlatıldı. Koruya tahvil; sürgünden gelen ormanlara tekrar bakım yapılıp ileride gençleştirilmesi sonucu bunların tohumlarından daha dayanıklı daha verimli ormanlar elde etmek için yapılıyor.

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