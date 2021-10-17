Ortaokul öğretmenleri yurtdışına gidiyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ortaokul öğretmenleri Çekya’da eğitim alacaklar.

Bandırma Etimaden Orta Okulu öğretmenleri tarafından Türkiye Ulusal Ajans tarafından hibelendirilen 2020-1- TR01-KA101-089650 numaralı "Sadece Kodlama-robotik Yetmez Stem de Lazım" konulu Avrupa Birliği Projesi kapsamında Eti Maden Ortaokulu öğretmenlerimizden beş kişilik bir ekip 17-24 Ekim 2021’de Çekya/Prag’da kurs görecekler. Kurs sonrası aktarılan bilgiler ortaokul öğrencilerine aktarılarak bilinçli nesiller yetişecek.

Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan “Bandırma’da ilk kez ortaokul ölçeğinde bir ilk olan bu proje de emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İlçemizde birçok proje yapıldı ancak ilk kez bir ortaokulun projesinin Ulusal Ajans tarafından hibelendirilmesinden çok memnun oldum. Ortaokulu öğretmenleri "Sadece Kodlama Robotik Yetmez Stem de Lazım" konulu Avrupa Birliği projeleri kapsamında yola çıkacak olan proje katılımcıları Teknoloji Tasarım Öğretmeni Saime İnce, Bilişim Öğretmeni Cüneyt Polat, Matematik Öğretmeni Işıl Aksoy, Fen Bilimleri Öğretmenleri Hava Dutlu ve Demet Şenyüz, İlçe Proje Koordinatörü Sayın Kürşat Doğan yolculuk öncesinde ziyaretleri esnasında plan ve programlamalar ile ilgili istişareleri yaptık” dedi.