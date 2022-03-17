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Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı

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Balıkesir küçük sanayi sitesinde bir iş yerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı.

Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı
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Balıkesir küçük sanayi sitesinde bir iş yerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı.

Balıkesir küçük sanayi sitesinde meydana gelen yangında alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Oto teyp dükkanında çıktığı belirlenen yangına 6 itfaiye aracı, 12 itfaiye personeli ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken alevlerin diğer dükkana sıçraması da engellendi. Yangının çıkış nedeni bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

yaralanan olmazken, dükkanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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