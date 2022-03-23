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Partiden ihraç kararını mahkeme bozdu

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Cumhuriyet Halk Partisi Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğini sürdürürken parti tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle ihraç edilen S. Cengiz Dikici, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davayı kazanarak partisine geri döndü.

Partiden ihraç kararını mahkeme bozdu
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Cumhuriyet Halk Partisi Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğini sürdürürken parti tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle ihraç edilen S. Cengiz Dikici, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davayı kazanarak partisine geri döndü.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla üyeliğine son verilen Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi S. Cengiz Dikici açtığı davalı kazanarak partisine geri döndü. Parti tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle ilk önce İl Disiplin Kurulu ardından da Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen Mimar S. Cengiz Dikici Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı. Mahkeme CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun verdiği ihraç kararını iptal etti. Mimar S. Cengiz Dikici mahkeme kararıyla CHP üyeliğini tekrar kazanmış oldu.

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