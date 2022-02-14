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Pelitköy yolları yenileniyor

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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin Pelitköy kırsalında parke taş yollar yenilenmeye başlandı.

Pelitköy yolları yenileniyor
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin Pelitköy kırsalında parke taş yollar yenilenmeye başlandı.

Burhaniye Belediyesi Pelitköy kırsal mahallesinde yol yapım çalışmalarına başladı. BASKİ ve UEDAŞ’ın yaptığı hat döşeme çalışmalarının yanı sıra son zamanlarda aşırı yağışlardan kaynaklı yollarda oluşan toprak kaymaları ve sel sularının verdiği hasarlar da belediye ekiplerince tamir ediliyor.

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Pelitköy kırsal mahallesi genelinde yaklaşık 2 hafta sürecek çalışmalarda bozuk olan yollarda ki parke taşların yenileme ve tamirleri Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

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