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Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı

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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 50 adet fişek, 2 adet tüfek ve tüfeklere ait 21 adet kartuş ele geçirildi.

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