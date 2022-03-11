banner4556

Polislerden sokak hayvanlarına yem

banner4664

Manyas’ta kar yağışı ve soğuk nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına polis ekipleri yem desteği verdi.

Polislerden sokak hayvanlarına yem
banner4584
banner4336

Manyas’ta kar yağışı ve soğuk nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına polis ekipleri yem desteği verdi.

Kar yağışı ve soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıldı. Manyas Belediyesi tarafından temin edilen kedi ve köpek mamaları Manyas Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan mahalleler de belirli noktalara yem bırakırlarken, rastladıkları sokak hayvanlarını ile elleriyle beslediler. Ekipler mevsim şartları doğrultusunda bu uygulamanın devam edeceğini söylediler.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Meteoroloji’den Balıkesir için yeni kar uyarısı
Meteoroloji’den Balıkesir için yeni kar uyarısı
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666