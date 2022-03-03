Prof. Dr. Fatih Satıl öğrencilere Şifalı Bitkileri anlattı

Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, BİGEP kapsamında Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik “Bağışıklık sistemini Güçlendiren Bitkiler” konulu bir konferans verdi.

MTAL öğretmenlerinden Necdet Bayram’ın organize ettiği konferansa öğrencilerle birlikte okul idaresi ve öğretmenler de katıldı.

Prof. Dr. Satıl, konuşmasının başında; “Hastalıkla mücadelenin en etkin ve hesaplı yolu, hastalığa yakalanmadan evvel koruyucu önlemler almaktır” dedi. Daha sonra da bu koruyucu önlemler arasında da geleneksel halk tıbbının önemine değinen Profesör Satıl “özellikle şifalı bitkilerle ilgili bilgi ve uygulamalarının modern tıbba kaynaklık ettiğini” belirtti.

Prof. Dr. Fatih Satıl; halk arasında sıklıkla kullanılan ve viral enfeksiyonlar başta olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerden örnekler vererek bunların tedavi edici etkileri, kullanım şekilleri ve yan etkilerine dair bilgiler verdi. Ayrıca konferansta şifalı bitkilerden fayda görmek için dikkat edilmesi gereken noktalara da dikkat çekildi.

Öğrencilerin ilgiyle izlediği konferans sonunda Prof. Dr. Fatih Satıl tarafından “Kaz Dağlarının Şifalı Bitkileri” kitabı okul müdürü Muhsin Gürsu’ya hediye edildi. Etkinlik hatıra fotoğrafı ile son buldu.