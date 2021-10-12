Prof. Dr. Rifat Çapan’a onur ödülü

Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rifat Çapan, Türk Fizik Derneği 2021 Yılı Onur Ödülüne layık görüldü. Prof. Dr. Rifat Çapan’a ödülü, 37. Uluslararası Fizik Kongresinde takdim edildi.

Aldığı ödül sonrası bir açıklama yapan Prof. Dr. Rifat Çapan, "Öncelikle bu ödül için Türk Fizik Derneği’ne, TFD Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş hocamıza, tüm TFD personeline teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Bu ödülü, bir ömürdeki eğitim süreçlerinin tek tek tamamlanması ve bir hayat tarzı olarak özümsenen akademisyenliğe hergün yapılan küçük katkıların bir birikimi olarak değerlendiriyorum. Bu ödül için, bugüne kadar katkı sağlayan tüm kurumlara ve yöneticilerine, destek olan tüm hocalarıma, arkadaşlarıma, öğrencilerime ve aileme huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. 1993 yılından itibaren doktora bursu sağlayan, desteğini esirgemeyen ve bir yuva olarak gururla göreve devam ettiğim, tüm imkanlarını bizlere tahsis eden Balıkesir Üniversitesi’ne, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Fizik Bölümü’ne, bugüne kadar görev alan tüm yöneticilerine, akademik, idarî, teknik ve destek personeline, Bu ödülde en büyük pay sahibi ve emekleri olan başta Balıkesir Üniversiteme, fakülteme, bölümüme, mesai ve grup arkadaşlarıma, yurtiçi ve yurtdışı ortak çalışmalar yaptığımız hocalarıma, öğrencilerime ve her zaman desteğini esirgemeyen aileme teşekkürü bir borç bilirim".