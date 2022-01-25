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Protez yapımı başladı, hastaların yüzü güldü

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Edremit ilçesinde, Ali Fahri Akıllıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde protez yapımına başlanması vatandaşların yüzünü güldürdü.

Protez yapımı başladı, hastaların yüzü güldü
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Edremit ilçesinde, Ali Fahri Akıllıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde protez yapımına başlanması vatandaşların yüzünü güldürdü.

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Pandemi sırasında hastanelerdeki diş polikliniklerinde diş çekimi dışında işlem yapılmazken, son günlerde bazı hastanelerde protez yapımına başlanması vatandaşları sevindirdi. Yaklaşık bir yıldan beri diş sorunu yaşadığını anlatan Burhaniyeli 60 yaşındaki Kemal İşi, “Yaklaşık bir yıldan fazla bir zamandır sıkıntı çekiyordum. Edremit Ali Fahri Akıllıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde protez yapımına başlandığını duyunca sevindim. 4-5 defadır Edremit’e gidiyorum, Diş Hekimi Hale İnan protezimi yaptı. Aylardır gülmeyi unutmuştum. Şimdi rahatlıkla gülüyorum. Burhaniye Devlet Hastanesinde de protez yapımına başlanmasını bekliyorum. Burhaniyeli hastalar Edremit’e gitmek zorunda kalıyor” dedi.

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