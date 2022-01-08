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Rektör Kuş, Büyükşehir tesislerinde konaklayan öğrencileri ziyaret etti

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Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Merkezini ziyaret ederek merkez bünyesinde konaklayan öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Kuş, Büyükşehir tesislerinde konaklayan öğrencileri ziyaret etti
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Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Merkezini ziyaret ederek merkez bünyesinde konaklayan öğrencilerle bir araya geldi.

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Rektör İlter Kuş’un Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Merkezini ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç ile Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Meydan ve Balıkesir Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşit Canbulat’ın da yer aldı. Balıkesir merkezde konaklayan öğrenciler, çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini dile getirdiler. Öğrencilerin tüm talepleriyle yakından ilgilendiklerini belirten Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, öğrenciler için konaklama imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve Sosyal Destek Merkezindeki görevlilere de teşekkür etti.

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