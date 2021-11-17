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Sanatçı Ahmet Mekin’den Kaymakam Atasoy’a ziyaret

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“Yeşilçam efsanesi” Ahmet Mekin, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’u ziyaret etti.

Sanatçı Ahmet Mekin’den Kaymakam Atasoy’a ziyaret
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“Yeşilçam efsanesi” Ahmet Mekin, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’u ziyaret etti.

Erdek’te yaşayan Ahmet Mekin, geçtiğimiz günlerde Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle evinde girdiği karantina süresini tamamladıktan sonra Kaymakam Atasoy’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ahmet Mekin, karantina süresinde kendisine çok yakın ilgi gösteren Kaymakam Atasoy’a, “Gösterdiğiniz ilgi beni çok duygulandırdı. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Atakan Atasoy, Ahmet Mekin’in karantina süresini tamamladıktan hemen sonra kendisine teşekkür ziyaretinde bulunmasından duygulandığını belirterek, “Yıllardan beri yaşadığınız Erdek’in turizm elçiliğini de en iyi şekilde yapmanız dolayısıyla size teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Erdek Belediye Meclisi, Ocaklar’daki ‘Mekin Sokak’ın ismini ‘Ahmet Mekin Sokak’a çevirdi ve de mülki amir olarak bu kararı memnuniyetle onayladım. Sizinle dostluğumuzu bundan sonra da sürdüreceğim. En kısa sürede sizi Ocaklar’a da gelip ziyaret edeceğim” dedi.

Atasoy, Mekin’in, “Selvi Boylum Al Yazmalım” isimli filmini unutamadığını sözlerine ekledi.

Oyuncu Ahmet Mekin, 41 yıldır Ocaklar’da yaşamaktan ve Erdek’te kurduğu dostluklardan duyduğu mutluluğu belirtti.

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