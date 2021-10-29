Sanatçı Emre Aydın Bandırma’ da sahne aldı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde sahne alan ünlü şarkıcı alanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu.

Bandırma Belediye Başkanlığı Cumhuriyetin ilan edilişinin 98.yılı nedeniyle Cumhuriyet Konseri düzenledi. Cumhuriyet Meydanında Emre Aydın’ın sahne aldığı konsere Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş ve binlerce kişi katıldı.

Konserde konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma halkı adına Emre Aydın’a çiçek takdim etti. Başkan Tosun, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı halkımızın yoğun katılımıyla, böylesine coşkulu bir ortamda kutlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bugün burada toplanan büyük kalabalık, Cumhuriyet’i koruyup daha da ileri taşıyacağının en güzel göstergesidir. Cumhuriyet Bayramı’nda böyle güzel bir konser verdiği için Emre Aydın’a da ayrıca teşekkür ediyorum” Şeklinde konuştu.

Şarkıcı Emre Aydın seslendirdiği şarkılarla meydanda toplanan binlerce kişiyi coşturdu.