Sebzeli makarnanın üreticisine Bakan Pakdemirli’den plaket

Tüketicileri sebzeli makarnayla ilk tanıştıran Manyaslı kadın üretici Serap Karakaş’a "Kız Kardeşim" projesi kapsamında İzmir’de düzenlenen törenle plaket verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle bir içecek firması vakfı, TOBB ve Habitat Derneği tarafından yürütülen "Kız Kardeşim" projesi kapsamında İzmir’de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katılımıyla yapılan toplantı sonrası Manyas’ın kırsal Kulak Mahallesi’nde sebzeli makarna, çorba gibi sağlıklı, organik ürünler üreten Serap Karakaş’a plaket verildi. Balıkesir’den iki kadın girişimcinin katıldığı programda Serap Karakaş, Kadın Çiftçilere Yönelik İl Özel Projeler kategorisinde ödüle layık görüldü. Plaketini ve ödülünü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin elinden alan Serap Karakaş, "Ürettiğimiz sağlıklı ve organik ürünlerimizin ülkemizde değer bulması bizleri daha çok çeşitliliğe yönlendiriyor. Bunun manevi karşılığını da Sayın Bakanımızın elinden aldığım plaket göstermiş oldu. Her geçen gün daha iyisini üretmek için çalışmalarımız sürecek, ben kadınlarımızı üretmeye davet ediyorum" dedi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik de İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Ok ile birlikte Serap Karakaş’ın Kulak Mahallesi’ndeki üretim tesislerini ziyaret ederek, kendisini kutladılar ve çalışmalar hakkında bilgi aldılar.