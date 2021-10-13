Şefkatli Eller’den Başsavcı Necati Kayaközü’ne nazik ziyaret

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına yetişen Ayvalık Şefkat Evleri Derneği yöneticileri, görevine kısa bir süre önce başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü’nü makamında ziyaret etti.

Ankara’dan Ayvalık’a tayin olan Başsavcı Necati Kayaközü, dernek yöneticilerini ağırladı. Ziyarette, dernek çalışmalarıyla ilgili Başsavcı Kayaközü’ne bilgiler veren Fatma Cavlı’yı dernek yöneticileri Uğur Odunlu, Suat Salgın, Ethem Gümüş ve Semra Kobak da yanlız bırakmadı. Başsavcı Kayaközü’ne başarılar dileyen Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, ilçede çeşitli suçlar sonucunda cezaevine düşen mahkûmların geride kalan aileleriyle yakınlarının çok ciddi ekonomik sorunlarla boğuşmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Fatma Cavlı, mahkûm yakınlarının özellikle çocukları olmak üzere ailelerine gıda, ilaç, kömür, kılık-kıyafet gibi yardımlarda bulunmaya çalıştıklarını da anlattı. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü da yaptıkları çalışmalardan ötürü dernek yönetimini tebrik etti.