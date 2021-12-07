Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 29 seneden bu yana doğum günü kutlamayan şehit babasına sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir şehit babası 29 yıl sonra arkadaşlarının organizasyonu ile doğum günü kutladı. 1992 yılında Siirt Eruh’ta şehit olan Ramazan Kocadağ’ın babası İbrahim Kocadağ, oğlunun şehit haberinin geldiği yıldan bu yana, 29 sene doğum günü kutlamadı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Şubesi Yönetimi tarafından şehit babası Kocadağ’a sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Dernek Başkanı Ecevit Karakoyun ve yönetim kurulu üyeleri 73 yaşına giren şehit babası İbrahim Kocadağ’ı kutlarken, şaşkınlığını gizleyemeyen şehit babası Kocadağ, dernek yönetimine teşekkür etti.

Doğum günü pastasını kesen şehit babası, dernekte bulunanlara tek tek pasta ikramında bulundu.