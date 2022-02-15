Şehrin merkezinde takla attı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Kaşf Acar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı.

Bandırma Kaşif Acar Caddesi ve Terziler Caddesinin kesiştiği kavşakta Mehmet Ali D.’nin kullandığı 34 DOH 912 plakalı kamyonetle Berkan H.’nın kullandığı 10 EK 910 plakalı otomobilin karıştığı kazada iki kişi hafif yaralandı.

Bandırma itfaiye Grup Amirliği tarafından gerekli kontrol ve güvenlik önlemleri alınarak kamyonet içerisindeki 2 hafif yaralı hastaneye sevk edildi. Bu kişilerin ayakta tedavisinin yapıldığı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.