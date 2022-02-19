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Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı

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Balıkesir şehir merkezi, soğuk ve yağmurlu giden hava şartları sonrasında hafta sonunda kendini güneşe teslim etti. Balıkesir’de güneşli havayı gören vatandaşlar şehir merkezine akın etti. Derecenin 13’ü bulduğu merkezde cocuklar ve aileler alışverişe çıktı. Şehrin simgesi Milli Kuvvetler Caddesi en kalabalık günlerden birini yaşadı. Meydandaki oturma yerlerinde vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hafta içi havanın yağmura döneceği yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı
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Balıkesir şehir merkezi, soğuk ve yağmurlu giden hava şartları sonrasında hafta sonunda kendini güneşe teslim etti. Balıkesir’de güneşli havayı gören vatandaşlar şehir merkezine akın etti. Derecenin 13’ü bulduğu merkezde cocuklar ve aileler alışverişe çıktı. Şehrin simgesi Milli Kuvvetler Caddesi en kalabalık günlerden birini yaşadı. Meydandaki oturma yerlerinde vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hafta içi havanın yağmura döneceği yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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