Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesinin yapımı sürüyor

Altıeylül Belediyesinin ilçeye ve Balıkesir’e kazandıracağı değerli yatırımlardan biri olan Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi’nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye genelinde sayıları gittikçe artan Millet Kıraathaneleri, özellikle gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı öncülüğünde yapılan çalışmalarla ilçede sayısı her geçen gün artan Millet Kıraathaneleri de ülkenin dört bir yanındaki Millet Kıraathaneleri gibi bulunduğu şehre değer katıyor. Kentte daha önce İsmail Akçay Parkı ve Plevne Millet Kıraathanesi, Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi, Sultan Alparslan Kültür Evi, Hasan Can Kültür Merkezi ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi, vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Şimdi ise vatandaşlarla yapılan anket sonucunda yüzde 80 oranında olumlu geri bildirim alınarak temelleri atılan Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Toplamda 2 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi, bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek olanaklara sahip olacak. Güvenliği ve diğer tüm giderleri Altıeylül Belediyesi tarafından karşılanacak olan projede göze çarpan bir ayrıntı da 0-6 yaş için kreş ve gündüz bakım evinin vatandaşların hizmetine sunulacak olması. Diğer Millet Kıraathanelerinde olan tüm imkânların yer alacağı Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesinde 400 metrekarelik kreş ve gündüz bakım evi, 200 metrekarelik kafeterya, 750 metrekarelik yeşil alan, 200 metrekarelik Millet Kıraathanesi ve kreş için ayrılan 170 metrekarelik açık oyun alanı bulunacak.

Yapımı devam eden projenin sadece Altıeylül’e değil tüm Balıkesir’e hizmet vereceğini dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Reis-i Cumhurumuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güzide memleketimizin dört bir yanında açılan ve özellikle de geleceğimiz olan gençlerimize kattığı değerlerinden ötürü Millet Kıraathaneleri bizim nazarımızda çok değerli. Altıeylülümüzün ve Balıkesirimizin ilk Millet Kıraathanesi olan İsmail Akçay Parkı ve Plevne Millet Kıraathanesi ile ilk adımı attığımız bu kıymetli ilim irfan yuvalarına Allah’ın izniyle bir yenisini daha ekliyoruz. Daha önce Sütlüce Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlara ile yapmış olduğumuz anket sonucunda bu bölgedeki ihtiyaca binaen temellerini attığımız yeni Millet Kıraathanemizin inşaatı ve altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İnşallah mümkün olan en kısa zamanda yapımını tamamlayacağımız Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi ile şehrimize yeni bir ilim-irfan yuvası daha kazandıracağız” dedi.