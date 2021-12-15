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Sındırgı’da AFAD eğitimi

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Balıkesir İli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, ilçe kaymakamlığı ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile ortaklaşa yapılmış olan afet farkındalık eğitimine Sındırgı mahalle muhtarları, protokol üyeleri ve belediye personeli katıldı.

Sındırgı’da AFAD eğitimi
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Balıkesir İli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, ilçe kaymakamlığı ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile ortaklaşa yapılmış olan afet farkındalık eğitimine Sındırgı mahalle muhtarları, protokol üyeleri ve belediye personeli katıldı.

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Deprem ve yangın riskinin yüksek olduğu Sındırgı ilçesinde öncelikli olarak bu konularda eğitim verildi. Üç ayrı seans halinde Akpınar Yaşam Merkezinde gerçekleşen eğitimlerde belediye personeli ve muhtarlara uygulamalı olarak yangın tatbikatı da gerçekleştirildi.

Sındırgı afet eğitimi aldı

Belediye ve kaymakamlık personeli başta olmak üzere mahalle muhtarları, daire amirleri ve vatandaşlar da eğitimlere katıldı. Afet öncesi yapması gereken hazırlıklar alması gereken önlemler, afet anında uyulması gerekenler ve sonrasında afet etkilerini en aza indirmek için katılımcılar bilgilendirildi.

Üç seans halinde gerçekleştirilen eğitimlerde depremlerden, çığ düşmelerine kadar yaşanabilecek tüm doğal afetlerle ilgili bilgi aktarıldı. Yerel yönetimlerin, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasındaki önemi vurgulanırken bireysel olarak alınabilecek önlemler ve doğru davranışlar anlatıldı.

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