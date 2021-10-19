Sındırgı’da muhtarlar piknikte buluştu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen resmi kutlama programının ardından birlik, beraberliğin ve dayanışmanın arttırılması geleneksel hale getirilen piknik gerçekleşti.

Sındırgılı tüm mahalle muhtarları kışla müze han bahçesinde gerçekleştirilen piknikte bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl Bulak Karagöl mevkiinde gerçekleştirilen organizasyon bu yıl da tüm mahalle muhtarlarının katılımı ile Kışla Müze Han bahçesinde gerçekleştirildi.

Sındırgı Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen kaynaşma pikniğine İlçe kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri, daire amirleri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Voleybol turnuvası, halat çekme yarışması, ok atma yarışması gibi çeşitli aktivitelerin yer aldığı kaynaşma pikniğinde muhtarlar hem eğlendi, hem de stres attı. Başkan Yavaş’ın da katıldığı voleybol turnuvasında ter döken takımlar halat çekme yarışmalarında üstün mücadele sergiledi.

İlçe Kaymakamı Zafer Oktay “ Bugün 19 Ekim Muhtarlar günü. Bu vesile ile de çeşitli etkinliklerde muhtarlarımızla bir araya geldik. Demokrasimizin gerçekten en iyi işlediği kurumlardan biri olan muhtarlık müessesinde devletimizin vatandaşla olan ilk kapısı muhtarlık kurumunda görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ebediyete intikal etmiş muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bugünümüzü muhtarlarımıza ayırdık. Onların gayretli çalışmalarını, özverili çalışmalarını görüyoruz. Ne kadar bilinçli bir şekilde vatandaşla devlet kurumları arasında bu bağı en iyi şekilde kurdukları içinde kendilerini tebrik ediyor, günlerini de tekrar tebrik ediyorum” dedi.

Muhtarlarla uyum içerisinde çalışan ve tüm mahallelere yerinde hizmet götürmeyi hedefleyen Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Sındırgımızda doğal şehirde 75 tane mahalle muhtarımız var. Başta bütün muhtarlarımızın gününü kutluyorum, tebrik ediyorum. Tabi muhtarlık müessesi hem belediyenin, kaymakamlığın, devletin halkla olan buluşması anlamına geliyor. Kolay bir iş değil. İnsanların önüne düşmek, insanların dertleri ile dertlenmek, onları oraya iletmek, imkanlar sınırlı ama talepler, istekler sınırsız. Bunu çözebilmek kolay bir hadise değil. Onlar bize geliyorlar, anlatıyorlar, biz de bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ama Sındırgı’da çok güzel bir uyum var, hem ilçe kaymakamlığımız, hem 75 mahalle muhtarımızla, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla çözülmeyecek bir problemimiz yok. Hem bu günü muhtarlarımıza hediye eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum, hem de muhtarlarımızın gününü kutluyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından günün anısına hediye verildi.