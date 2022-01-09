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Şoförler Odası Rıza Tekin’le devam edecek

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Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın iki adaylı genel kurulunda kazanan taraf Rıza Tekin oldu. Güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Rıza Tekin 871 oy alırken rakibi Emre Varol ise 317 oy aldı, seçimlerde 9 oy ise geçersiz sayıldı.

Şoförler Odası Rıza Tekin’le devam edecek
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Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın iki adaylı genel kurulunda kazanan taraf Rıza Tekin oldu. Güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Rıza Tekin 871 oy alırken rakibi Emre Varol ise 317 oy aldı, seçimlerde 9 oy ise geçersiz sayıldı.

Divan Başkanlığını EKK Başkanı Erol Ayvaz’ın yaptığı genel kurulda mevcut başkan Rıza Tekin ile Emre Varol’un listeleri yarıştı. 1197 oyun kullanıldığı genel kurulda Rıza Tekin ve yönetimi aklanırken aldığı 871 oyla tekrar yönetime getirildi.

Divan başkanlığının seçiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu genel kurulda daha sonra faaliyet raporu, denetim raporu okunarak oy birliğiyle ibra edildi. Önümüzdeki dönemin tahmini bütçesinin de oybirliği geçtiği genel kurulda oda üyeliği eskiye dayanan üyelere plaket verildi.

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Yeni yönetim

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimleri sonrası Rıza Tekin, başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

“Yönetim Kurulu: Rıza Tekin, Mithat Pınar, İbrahim Çoşkun, Yüksel Bilgiç, Nihat Tarhal, Yakup Kahraman, Taner Özden, Halil Girgin, Mustafa Önsöz, Salim Çakar, Sezai Acar,

Denetim Kurulu: Özkan Başaran, Nail Maviş, Serdar Erdem.”

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