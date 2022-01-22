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Sokak hayvanlarına emniyet güçleri sahip çıktı

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Balıkesir’in Manyas ilçesinde etkili olan kar yağışı sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Manyas İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ilçe merkezi ile kırsal mahalle yollarında mahsur kalan hayvanlara yardım ellerini uzatıyorlar.

Sokak hayvanlarına emniyet güçleri sahip çıktı
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Balıkesir’in Manyas ilçesinde etkili olan kar yağışı sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Manyas İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ilçe merkezi ile kırsal mahalle yollarında mahsur kalan hayvanlara yardım ellerini uzatıyorlar.

Manyas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ilçe merkezinde ki sokak hayvanlarına yem verirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise sokak hayvanları için sorumluluk alanında devriye gezerek doğal yaşama besin bırakıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında Gönen karayolunda yaralı bir kartala rastlayarak Kuş Cenneti Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdiler.

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Sokak hayvanlarıyla ilgili besleme çalışmaları ilçede devam ederken kar yağışı nedeniyle ilçede de ulaşımın sağlanamadığı yol kalmadığı ve tümünün Karayolları, Balıkesir Büyükşehir ve Manyas Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldığı belirtildi.

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