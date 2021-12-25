Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 19. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşılaştı. Müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan Dakikalar:
43. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Bandırmaspor’da Kerim Avcı’nın sert şutu kaleciden döndü.
67. dakikada Melih Kabasakal’ın köşe atışında ceza sahası içinde Valon Ethemi’nin şutunu kaleci Gökhan çeldi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Davut Dakul Çelik xx, Ali Can Alp xx, Berkan Çetin xx
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xxx, Allyson Aires Dos Santos xx, Lokman Gör xx, Remi Jose Michel Mulumba xx, Kerim Avcı xx (Guido Koçer dk. 59 x) Philippe Paulin Keny xxx, Okan Alkan xx, Michel Landel xx (Bentley dk. 79 x), Caner Cavlun xx, Matej Pucko xx (Arb Manaj dk. 79 x), Burak Süleyman xx (Doğan Can Davas dk. 59 x)
Yedekler: Hüseyin Koç, Bilal Ceylan, Süleyman Luş, Berke Görgün, Levent Ayçiçek
Teknik Sorumlu: Mustafa Gürsel
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Berkay Görmez xx, İbrahim Yılmaz xx, Oğuzhan Berber xx, Ferhat Yazgan x, Muammer Sarıkaya xx (Emir Kaan Gültekin dk. 76 x), Valon Ethemi xx (Aldın Cajic dk. 85 ?), Inainfe xx, Melih Kabasakal xx, Ali Yaşar xx
Yedekler: Marin Ljubic, Pathrick Etoga Athom, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Mertcan Caner Öztürk, Cafer Tosun, Kağan Miray Bağış
Teknik Sorumlu: Mehmet Hüseyin Dalgıç
Kırmızı kart: Dos Santos (dk. 86) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Muhammer Sarıkaya (İstanbulspor), Lokman Gör, Guido Koçer (Bandırmaspor)