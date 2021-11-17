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Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’ne yeni vezne

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Emlak vergilerinin 2’nci taksitleri Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’ne açılan ve 30 Kasım tarihine kadar aktif olacak vezneden ödenebilecek.

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’ne yeni vezne
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Emlak vergilerinin 2’nci taksitleri Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’ne açılan ve 30 Kasım tarihine kadar aktif olacak vezneden ödenebilecek.

Vatandaşlar Altıeylül Belediyesi Altıeylül Belediyesi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Borç Sorgulama/Ödeme başlıkları altından Emlak Vergilerini ödeyebilme imkânına sahipken Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’ne açılan ve 30 Kasım tarihine kadar aktif olacak olan vezneden de ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Ayrıca Altıeylül Belediyesi’ne ve Pamukçu’da bulunan idari binaya bizzat giderek de emlak vergilerinin 2’nci taksit ödemelerini yapabilecekler.

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