Taşdöğen’in ölümüyle ilgili iddianame belli oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, 7 Ağustos 2021 tarihinde denizde yüzen Elvan Fırat Taşdöğen’e sürat teknesiyle çarparak ölümüne neden olan Ender Küçük hakkında “Taksirle ölüme neden olma” suçuyla iddianame düzenlendi.

Erdek Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede tanıkların ifadelerinin yanı sıra Elvan Fırat Taşdöğen’in ölümüyle ilgili otopsi raporuna da yer verildi. Bursa Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporunda, Taşdöğen’in ölümünün “genel beden travmasına bağlı çok sayıda kot ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte iç organ ve büyük damar yaralanması” sonucu gerçekleştiği belirtiliyor.

İddianamede, Erdek’in Çuğra bölgesi Kafkas Motel önlerinde meydana gelen olayın sorumlusu Ender Küçük’ün, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 85/1 maddesinde düzenlenen “Taksirle ölüme neden olma” suçu işlemesi nedeniyle kamu davası açıldığı belirtilerek, mahkeme sonucunda alınacak karara göre cezasından TCK’nın 63’üncü maddesi gereğince tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından mahsup edilmesi istendi. TCK’nın 85/1’inci maddesinde, “Taksirle Ölüme Neden Olma” suçunun cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını gerektiği öğrenildi.