Tekonokent ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında teknoloji işbirliği

Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici A.Ş. arasında İşbirliği protokolü imzalandı. Balıkesir Teknokent’te gerçekleşen imza törenine Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir Güney Marmara Kalkınma ajansından yetkililer ile meslek lisesi müdürleri katıldı.

Protokol kapsamında Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında bulunan Atölye ve donanımlarından Teknokent ARGE Firmalarının yararlanmasını sağlamak, Mesleki Eğitim Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeler kapsamında kurulan atölyelerin farklı kuruluşlar tarafından kullanılarak projelerin sürdürülebilirliğine katkı sunmak, tarafların işbirliğini sağlamak suretiyle Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarındaki öğretmen ve öğrencilerin yetkinliklerinin artırılmasına katkı sunmak gibi maddeler bulunuyor.