Trafikte pandemi denetimleri sürüyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Covid-19 vakalarındaki artış trafik denetimlerini de beraberinde getirdi. Polis ekipleri araçlarda dezenfektan ve maske kontrolü gerçekleştirdi.

Trafikte pandemi denetimleri sürüyor
banner3909
banner4336

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Covid-19 vakalarındaki artış trafik denetimlerini de beraberinde getirdi. Polis ekipleri araçlarda dezenfektan ve maske kontrolü gerçekleştirdi.

Bandırma’da Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine polis ekipleri kentin işlek caddelerinde denetimlere başladı. Ekipler özellikle ticari araçlarda gerçekleştirdikleri denetimlerde dezenfektan spreyi ve maske bulundurulması ve yolculuk esnasında maske kullanımı konularında sürücülere uyarılarda bulundu. Polis ekipleri ayrıca motorsiklet sürücüleri üzerinde de uygulama gerçekleştirerek kask takmayan ve koruma ekipmanları olmayan motorsiklet sürücülerine uyarılarda bulundu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bandırma Belediyesi’nin 2022 bütçesi 275,9 milyon...
Bandırma Belediyesi’nin 2022 bütçesi 275,9 milyon...
  1. BALIKESİR

banner4391

banner4323

banner3841