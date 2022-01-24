Trakya Birlik Manyas’ta kâr dağıtımına başladı

Türkiye’nin en büyük ayçiçek üretici örgütü olan Trakya Birlik ortaklarına kâr payı dağıtmaya başladı. Trakya Birlik Manyas Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, Trakya Birlik olarak ortak üreticilerin ürettiği ayçiçek ürününü en iyi şartlarda alıp muhafaza ettikten sonra birliğe ait iki fabrikada işlendiğini belirterek, elde edilen kârı da ortaklarıyla paylaştıklarını söyledi.

“Kârımızı ortaklarla paylaşıyoruz”

Trakya Birliğin ülkemizin en büyük ayçiçek üreticileri kooperatifi olduğunu, ortaklarının üretim sürecinde tohumluk, gübre ve ilaç girdilerini en uygun şekilde ortaklarına sunmaya çalıştığını, üretilen ayçiçeğini de en iyi fiyatlarla, laboratuvar ortamında yağ oranını ölçerek alındığını belirten Sadettin Kalpakçı, “Tüm dünyada ve ülkemizde sıkıntılı ekonomik süreç yaşanırken Trakya Birlik olarak, rasyonel kooperatifçilik ilkeleri ile yönetilerek kâr elde ediyor ve bunu da ortakları ile paylaşıyor. Bölge çiftçimizin de bu gelişmeleri göz önüne alarak yağlı tohumlar kooperatifine daha çok sahip çıkması ve desteklemesi gerekiyor” diye konuştu.

“Güçlü ortak güçlü kooperatif”

Kalpakçı sözlerine üretilen birçok üründe pazarlama sorunu, tahsilat sorunu yaşanırken kooperatif sayesinde ayçiçek üreticisinin böyle bir sorununun olmadığını, bu güne kadar kurumuna inanan güvenen ortakların bu güvenlerini boşa çıkarmadıklarını, piyasa koşullarına hiçbir zaman ezdirmediklerini, kar payının ortakların teslim ettiği ürün ve kooperatiften yaptığı alışverişler ile orantılı olarak dağıtılacağını açıkladı. Bunun yanında ortaklarına yönelik gübre tohum zirai ilaç satışlarımız ve ortak ve müşterilere yem satışlarının devam ettiğini sözlerine ekledi. Kooperatif Başkanı Sadettin Kalpakçı sözlerini “Güçlü, ortak, güçlü kooperatif ve güçlü birlik şiarıyla hareket ederek ortaklarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz” diye tamamladı.