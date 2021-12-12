Turist rehberleri Burhaniye’ye hayran kaldı

Burhaniye ilçesi, Çanakkale Turist Rehberleri Odası üyelerini ağırladı. Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal’ın davetlisi olarak gelen 20 rehber ilçenin değişik yerlerini gezerken, yörenin doğal güzelliklerine hayran oldu.

Burhaniye’de Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, Başkan Yardımcısı Ercan Ersoy ve Kuvayı Milliye Müzesi Müdürü Esin Mutlu tarafından karşılanan turist rehberleri, Adramytteion Kazı Alanı, Dutluca Kaya Sunağı ve Kuvayı Milliye Müzesini gezdi. Burhaniye’ye ilk defa geldiklerini anlatan turist rehberleri, Şükrü Baykal ve ekibine teşekkür etti. Çok yararlı bir gezi olduğunu anlatan Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, konuklara teşekkür etti. Tanıtım için büyük gayret gösterdiklerini anlatan Baykal, “İlçemizi tanıtmak için çalışıyoruz. 2-4 Aralık’ta Travel Turkey İzmir Fuarı’na katıldık. Şimdide Çanakkaleli turist rehberlerini ağırladık. Yöremizi çok beğendiler. Mutlaka tur programlarına ekleyecekleri söylediler. Mutlu olduk” dedi.