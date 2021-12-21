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Ulus dağında kar üstünde doğum günü kutlaması

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Ulus dağında karlar üzerinde sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Ulus dağında kar üstünde doğum günü kutlaması

Ulus dağında karlar üzerinde sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Yazı ve kışı ile birbirinden eşsiz güzelliklere sahip bin 764 metre rakımlı Ulus dağı beyaz örtü ile buluştu. Karla kaplanan Ulus dağı offroad tutkunlarının yanı sıra beyazın güzelliğini yaşamak isteyen vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Kimileri offroad araçları ile adrenalin yaşarken, kimileri kar üstünde mangal ve semaver keyfi yapıyor. Bir farklılık oluşturmak isten Muammer ve Esma Buğday çifti ise doğum günü kutlaması için soluğu zirvede aldı.

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Muammer Buğday, eşi Esma Buğday için karlar üzerinde kaplı Ulus dağında sürpriz doğum günü yaptı. Doğal şehir Sındırgı’nın her mevsimde farklı bir güzellik barındırdığını belirten Muammer Buğday, “Muhteşem bir doğa. Eşimin doğum günü buraya geldik. Bir Uludağ’ımız yok, ama Ulus dağımız var” dedi.

Kış sezonunu bu yıl erken açan Ulus dağı beyaz örtünün güzelliğini yaşamak isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

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